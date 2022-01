E anche questa volta non sono mancati i veleni degli odiatori (Di martedì 11 gennaio 2022) Nonostante l'unanime apprezzamento anche da parte degli avversari politici, gli odiatori da tastiera hanno fatto la loro parte: 'Non sarà morto per aver fatto la terza dose?' Leggi su tg.la7 (Di martedì 11 gennaio 2022) Nonostante l'unanime apprezzamentoda parteavversari politici, glida tastiera hanno fatto la loro parte: 'Non sarà morto per aver fatto la terza dose?'

Advertising

marattin : Mi volete convincere che tutti i profili anonimi (e nei fatti non tracciabili, finiamola anche con questa balla)che… - ivanscalfarotto : Pil da -9 a +6,scuole aperte, rapporto TI/contagi incoraggiante, tutto aperto anche nel picco del contagio. Si va a… - GuidoDeMartini : 1??0?? 0??1?? 2??0??2??2?? 10 GENNAIO: 1º GIORNO DI SEQUESTRO IN SARDEGNA per chi ha scelto, liberamente o no, di n… - ChiaraFantaaa : RT @opinionistaweb2: omg Nathaly devastando anche Besciamella lei ha deciso che vuole salvare le fesse della orange dagli u word e chi siam… - danieledv79 : @GIANGI774 @PD_Lombardia Il grillino è stato votato dal cdx, ma credo anche da qualcuno del pd, perché non mi pare… -