Ciao David | amico mio Il ricordo di Pino Pisicchio

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il Movimento Giovanile della Dc tra gli anni settanta e ottanta era un vero e proprio partito, con i suoi 300 mila iscritti, le sue correnti, i suoi leader. Prevalevano, per tradizione e sensibilità, le posizioni della sinistra morotea, forzanovista, basista. Minoritaria la corrente dorotea, la destra interna. Tra i giovani che avrebbero avuto una storia politica anche dopo quella stagione c’erano Follini, segretario del movimento, Casini, minoritario ma già da allora sempre presente nelle intese di gestione interna, in giacca, cravatta regimental e pochette in taschino, l’autore di questo articolo eSassoli, un ragazzo che attingeva dal cattolicesimo lapiriano la sua ispirazione politica, ma che approdò poi all’insegnamento di Aldo Moro.era quasi nostro coetaneo (uno o due anni di differenza) e sembrava ancora più giovane, con quel ciuffo ...