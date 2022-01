Amadeus al TG1 svela i 5 nomi delle conduttrici di Sanremo 2022 | da Sabrina Ferilli a Drusilla Foer

(Di martedì 11 gennaio 2022) Come confermato qualche giorno fa,ha deciso di riproporre la formula dei suoi altri Festival e anche asarà affiancato da 5. Il conduttore poco fa in collegamento con il TG 1 ha rivelato idonne che lo accompagneranno sul palco dell’Ariston. Insieme adal Festival dici saranno: Ornella Muti, Lorena Cesarini,, Maria Chiara Giannetta eannuncia le 5di2020. “Chi mi accompagnerà in questa avventura? Intanto ricordo che dal primo febbraio vi aspettiamo con il Festival. Tornando alla tua domanda e ...

Alessandro Alicandri Al fianco di, come annunciato l'11 gennaio al, vedremo cinque co - conduttrici: la prima sera ci sarà Ornella Muti, la seconda sera Lorena Cesarini , nella terza sera ci sarà Drusilla Foer , nella ......Franco Il conduttore ha annunciato alle donne che lo affiancheranno: una per ogni serata Cinque donne, una per ogni sera, ogni volta una protagonista diversa. È questa la scelta diper ...Si scioglierà stasera il ‘giallo’ sulle cinque figure femminili che affiancheranno Amadeus nelle serate della 72° edizione del Festival di Sanremo, dal 1 al 5 febbraio prossimi. Sarà proprio il dirett ...Il direttore artistico del Festival ha annunciato le conduttrici che lo affiancheranno sull'Ariston. Jovanotti gli dà un altro due di picche ...