Sconfitta esterna di Atlanta, 8 punti per Gallinari (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta esterna di Atlanta nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte ai quasi 15mila spettatori della Crypto.com Arena di Los Angeles, gli Hawks si sono arresi di fronte ai Clippers per 106-93 nonostante i 21 punti, tra i padroni di casa, di Coffey, top scorer della serata. Tra gli ospiti, 8 punti, con 3 rimbalzi e un assist, in 19 minuti di impiego per l’azzurro Danilo Gallinari. Golden State si riprende la vetta della Western Conference, seppur in coabitazione con Phoenix: decisivo il 96-82 inflitto dai Warriors ai Cleveland Cavaliers nel giorno del rientro, tra i californiani, di Klay Thompson, a referto con 17 punti (28 del ‘solitò Stephen Curry). Non bastano i 35 punti di LeBron James ai Los Angeles ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) –dinella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte ai quasi 15mila spettatori della Crypto.com Arena di Los Angeles, gli Hawks si sono arresi di fronte ai Clippers per 106-93 nonostante i 21, tra i padroni di casa, di Coffey, top scorer della serata. Tra gli ospiti, 8, con 3 rimbalzi e un assist, in 19 minuti di impiego per l’azzurro Danilo. Golden State si riprende la vetta della Western Conference, seppur in coabitazione con Phoenix: decisivo il 96-82 inflitto dai Warriors ai Cleveland Cavaliers nel giorno del rientro, tra i californiani, di Klay Thompson, a referto con 17(28 del ‘solitò Stephen Curry). Non bastano i 35di LeBron James ai Los Angeles ...

