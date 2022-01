Advertising

Mediagol : Picerno, Greco: “Riforma? Serie A rinunci a parte di introiti. Rinvio Serie C giusto” -

Ultime Notizie dalla rete : Picerno Greco

Mediagol.it

Sabato, allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del, è andato in scena un confronto interno: una ...della Serie C - per domenica 23 gennaio con la trasferta sul rettangolo da gioco del. ...Nell'impianto di Torre delarriveranno Catania, Bari e Foggia: 'Di seguito il nuovo calendario della Turris fino alla decima giornata del girone di ritorno:- TURRIS : DOMENICA 23 ...Le dichiarazioni di Vincenzo Greco, direttore generale de Picerno, sulla recente decisione del rinvio di alcuni turni di Serie C ...L’ulteriore rinvio del campionato di Lega Pro, che riprenderà il 22 e 23 gennaio, costringerà le squadre a una full immersion nel mese di febbraio. Con la giornata del 9 gennaio spostata al 3 febbraio ...