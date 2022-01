Osimhen di nuovo a Napoli | visite mediche per l’idoneità

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 gennaio 2022) . L’attaccante è guarito dal Covid ed è pronto a tornare Victorè rientrato adopo la quarantena in Nigeria e questa mattina a si è sottoposto allepost Covid-19 come da protocollo per ottenere. Spalletti spera di recuperarlo il prima possibile in vista dei prossimi impegni della squadra azzurra. L'articolo proviene da Calcio News 24.