Così la Ferrari prova a correre incontro al futuro (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Ferrari corre veloce verso una trasformazione necessaria perché la storia possa continuare. Benedetto Vigna, il ceo entrato in carica a settembre, il fisico chiamato a sorpresa da John Elkann per guidare il Cavallino, ci ha messo pochissimo a rivoluzionare l'organizzazione interna per renderla più agile, veloce, digitale. "Vogliamo spingere più avanti i confini in tutte le aree, utilizzando la tecnologia in una modalità unica e propria di Ferrari", ha spiegato nel comunicato che annuncia le novità dopo il licenziamento di tre top manager a fine anno. Dopo la gestione morbida di Louis Camilleri, il ceo che aveva preso il posto di Sergio Marchionne senza cambiare una virgola di quello che aveva programmato l'ex numero uno, ecco il decisionismo di Vigna che in pochissimo tempo ha ribaltato tutto in attesa di presentare il 16 giugno il piano industriale ...

