Ascolti tv 9 gennaio 2022: Checco Zalone fa volare Canale5 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ascolti tv: il film Tolo Tolo vince la serata davanti a Rai1 e Rai3 Nella serata dell'annuncio di Checco Zalone ospite fisso al prossimo Festival di Sanremo su Rai1, Canale5 propone il film Tolo Tolo del comico pugliese e sbanca Auditel, registrando il 22,49% di share media con 5,314 milioni di telespettatori. Settimana scorsa l'ammiraglia Mediaset aveva raccolto il 10,9% e 2,4 milioni con Un amore così grande. Seconda posizione per la pellicola Correre per ricominciare su Rai1 con il 14,22% e 3,084 milioni d'italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 13,6% e 2,9 milioni con Un viaggio a 4 zampe. Chiude il podio Città segrete – Londra su Rai3 con il 6,40% e 1,453 milioni di contatti. Domenica scorsa lo stesso programma aveva fatto il 7,2% e 1,5 milioni con la puntata su ...

