Son Pascal | da Capaccio al?Kazakistan

(Di domenica 9 gennaio 2022) di Monica De Santis “Il Kazakistan è casa mia ed è una parte importante di me. E’ una situazione che mi fa piangere il cuore e che ci preoccupa molto”. A parlare, nella giornata di ieri all’agenzia di stampa Adnkronos è Son, nome d’arte di Pasquale Caprino, cantante italiano, originario di Paestum, famosissimo proprio in Kazakistan, dove ha vissuto circa 10 anni e dove ha sfondato con una canzone-parodia di “Englishman in New York” di Sting, ribattezzata “Englishman in Shymkent” dal nome di una città del sud del paese. Da alcuni mesi, Pasquale Caprino, si è trasferito con la moglie kazaka, conosciuta durante i suoi 10 anni di permanenza in quella terra straniera, a Dubai ma segue con apprensione gli sviluppi delle vicende che stanno infiammando il Kazakistan attraverso le fonti ufficiali, fonti indipendenti e la testimonianza diretta di amici e parenti che ...