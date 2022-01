Severini | “Spiagge da riclassificare | la Maggioranza dia conferme in aula consiliare”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 9 gennaio 2022) Fiumicino – “E’ curioso che l’amministrazione attraverso la Stampa mandi sempre messaggi per tranquillizzare sugli intenti del Comune, ma poi nelle sedi istituzionali si renda latitante“. Lo afferma il capogruppo di Crescere Insieme, Roberto. Nello specifico caso dellecon concessione revocata per morosità, abbiamo chiesto delucidazioni nelle Commissioni, sperando in atti atti ufficiali del Comune. A tutt’oggi le uniche notizie arrivate sono quelle a mezzo stampa (leggi qui), peraltro arrivate dopo la sollecitazione del consigliere Mario Baccini. Quest’ultimo ha ricordato proprio le parole del Sindaco nel suo comunicato (leggi qui), dunque il problema è oltre. Siamo contenti di ciò che abbiamo letto – spiega-, anche perché è esattamente ciò che auspichiamo: un utilizzo pubblico – come ricordato – o, in ...