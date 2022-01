Mourinho e la Roma si buttano via e buttano la stagione, la Juventus vince una partita incredibile (Di domenica 9 gennaio 2022) La Roma di Mourinho perde una partita assurda e la Juventus vince un match che a metà secondo tempo sembrava perduto. La Roma era sul 3-1 e stava dominando. Allegri (in tribuna) attraverso Landucci manda in campo Morata e Arthur al posto di Kean e Bentancur dopo aver peso Chiesa nel primo tempo per infortunio. Morata ha giocato mezz’ora in cui ha fatto a pezzi la Roma. La Roma si addormenta, forse crede di aver già vinto la partita. E nel giro di otto minuti subisce tre gol banali di Locatelli, Kulusevski e addirittura De Sciglio. La Roma è andata in bambola. In soccorso dei giallorossi arriva un fallo di mano di De Ligt in area: rigore ed espulsione per seconda ammonizione. Ma Lorenzo Pellegrini, autore dello ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 gennaio 2022) Ladiperde unaassurda e laun match che a metà secondo tempo sembrava perduto. Laera sul 3-1 e stava dominando. Allegri (in tribuna) attraverso Landucci manda in campo Morata e Arthur al posto di Kean e Bentancur dopo aver peso Chiesa nel primo tempo per infortunio. Morata ha giocato mezz’ora in cui ha fatto a pezzi la. Lasi addormenta, forse crede di aver già vinto la. E nel giro di otto minuti subisce tre gol banali di Locatelli, Kulusevski e addirittura De Sciglio. Laè andata in bambola. In soccorso dei giallorossi arriva un fallo di mano di De Ligt in area: rigore ed espulsione per seconda ammonizione. Ma Lorenzo Pellegrini, autore dello ...

Advertising

Glongari : Come anticipato ieri la #Roma guarda con grande ottimismo ai contatti costanti sul fronte #Porto per Sergio Oliveir… - Glongari : #Roma il nuovo acquisto Maitland Niles ha raggiunto l’aeroporto di Ciampino. Ultime pratiche burocratiche e poi sar… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #MilanRoma ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - mgpg07 : RT @cesololinter_19: Se non si chiamasse José Mourinho sarebbe già esonerato da 2 mesi ma a Roma non lo ammetteranno mai. 7 milioni per ved… - itsgiuliadip : RT @sexymancio: Forse dopo questa da stasera a Roma smetteranno di pensare agli arbitri e capiranno del bluff Mourinho -