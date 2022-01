Juventus, colpo di teatro: Antonio Donnarumma in bianconero (Di domenica 9 gennaio 2022) Antonio Donnaruma potrebbe lasciare il Padova per raggiungere il tecnico Lamberto Zauli alla Juventus Under 23. Il passaggio della scorsa estate di Gianluigi Donnarumma al PSG ha fatto scatenare sin da subito tantissime polemiche. Il portiere italiano è stato molto criticato per non aver rinnovato il contratto con il Milan per andare a giocare in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 gennaio 2022)Donnaruma potrebbe lasciare il Padova per raggiungere il tecnico Lamberto Zauli allaUnder 23. Il passaggio della scorsa estate di Gianluigial PSG ha fatto scatenare sin da subito tantissime polemiche. Il portiere italiano è stato molto criticato per non aver rinnovato il contratto con il Milan per andare a giocare in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

simonegianc : Carissimo Presidente @andagn la vogliamo far sentire la voce della Società #juventus sul caso #Zielinski oppure ci… - TuttoJuve24 : ?? #Juventus #SerieA #JuventusGenoa #Calciomercato Juventus, sfuma il colpo per Allegri: il PSG passa in vantaggio - JuventusUn : #Juventus, baby fenomeno ad un passo | Colpo gigantesco per #Allegri! IL COLPO? - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Calciomercato Juventus, sfuma il colpo per Allegri: il PSG pa… - JuventusUn : Pista sempre più calda: sarà il primo colpo della #Juventus! LE CIFRE? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus colpo Addio deciso e niente rinnovo, la Juventus prepara il colpaccio 'gratis' La Juventus prepara il colpo 'gratis' in vista della prossima estate, addio deciso e niente rinnovoIn scadenza di contratto a giugno 2022, Paul Pogba ragiona sul suo futuro. Elemento chiave nella ...

Roma, batti un colpo È una sorta di ultima chiamata per la Roma , che ha la possibilità teorica di agganciare la Juventus al quinto posto battendola, mentre una sconfitta avrebbe il sapore di una resa definitiva per le ...

Calciomercato Juventus / Colpo di scena: “Può andare via pure lui!” Juvenews.eu L’Edicola, Mou dribbla gli ostacoli e punta alla vittoria. Con la Juve senza Zaniolo Tutta la rassegna stampa in un clic LA GAZZETTA DELLO SPORT – Abraham-Chiesa, 40 milioni a testa: Roma-Juve da Champions. IL CORRIERE DELLO SPORT – Pau saluta e porta 12 milioni: riscatto ufficiale al ...

Fiorentina, dopo Piatek è pronto il bis in cabina di regia La Fiorentina sogna il secondo colpo di mercato dopo l’arrivo dell’attaccante polacco. L’idea è di queste ore, e alla Fiorentina ci stanno pensando seriamente. Dopo l’arrivo di Krzysztof Piatek dall’ ...

Laprepara il'gratis' in vista della prossima estate, addio deciso e niente rinnovoIn scadenza di contratto a giugno 2022, Paul Pogba ragiona sul suo futuro. Elemento chiave nella ...È una sorta di ultima chiamata per la Roma , che ha la possibilità teorica di agganciare laal quinto posto battendola, mentre una sconfitta avrebbe il sapore di una resa definitiva per le ...Tutta la rassegna stampa in un clic LA GAZZETTA DELLO SPORT – Abraham-Chiesa, 40 milioni a testa: Roma-Juve da Champions. IL CORRIERE DELLO SPORT – Pau saluta e porta 12 milioni: riscatto ufficiale al ...La Fiorentina sogna il secondo colpo di mercato dopo l’arrivo dell’attaccante polacco. L’idea è di queste ore, e alla Fiorentina ci stanno pensando seriamente. Dopo l’arrivo di Krzysztof Piatek dall’ ...