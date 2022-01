Il problema dei 5 grandi elettori No vax che non potranno votare per il Quirinale: «È un’eversione» (Di domenica 9 gennaio 2022) I no vax incrociano la corsa per il Quirinale. L’allarme viene lanciato da alcuni grandi elettori che, con le nuove norme in vigore dal 10 gennaio, rischiano di rimanere confinati nelle loro regioni, a cominciare dalle isole e quindi in Sardegna e Sicilia. «Dal 10 gennaio tra i siciliani e i sardi che saranno di fatto confinati in Sicilia ci saranno almeno cinque parlamentari che non potranno partecipare alle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica», dice Francesca Donato, parlamentare europea indipendente ed ex leghista. Donato, critica fin da subito nei confronti del Green pass, fa i nomi: a rischiare di dover saltare il voto «sarebbero tre deputati sardi e cioè il leghista cagliaritano Guido De Martini e gli ex grillini Pino Cabras e Andrea Vallascas, a cui si aggiungono i deputati siciliani Michele ... Leggi su open.online (Di domenica 9 gennaio 2022) I no vax incrociano la corsa per il. L’allarme viene lanciato da alcuniche, con le nuove norme in vigore dal 10 gennaio, rischiano di rimanere confinati nelle loro regioni, a cominciare dalle isole e quindi in Sardegna e Sicilia. «Dal 10 gennaio tra i siciliani e i sardi che saranno di fatto confinati in Sicilia ci saranno almeno cinque parlamentari che nonpartecipare alle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica», dice Francesca Donato, parlamentare europea indipendente ed ex leghista. Donato, critica fin da subito nei confronti del Green pass, fa i nomi: a rischiare di dover saltare il voto «sarebbero tre deputati sardi e cioè il leghista cagliaritano Guido De Martini e gli ex grillini Pino Cabras e Andrea Vallascas, a cui si aggiungono i deputati siciliani Michele ...

