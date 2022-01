Ikea | brutte sorprese per tutti i clienti | adesso questi oggetti costeranno di più

Advertising

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Troppi costi di produzione e spedizione: Ikea 'costretta' ad aumentare i pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Ikea brutte

BERLINO -notizie per chi ama i prodotti dei colossi del consumo e design di massa scandinavo, una way ...Lego e il numero uno mondiale dell'arredamento e del fai - da - te svedese, sono ...notizie per gli appassionati del "fai - da - te".inizia il 2022 aumentando i prezzi . Come molte aziende con stretti margini di profitto, la multinazionale svedese, il più grande ...Ikea aumenta i prezzi di alcuni prodotti nel 2022: rincari per ora del 9% in Europa e Nord America, ecco la nota del colosso svedese ...I colossi scandinavi dell'arredamento e dei giochi alzano i prezzi dei prodotti tra il 9 e il 20% per l'aumento di trasporti e materie prime ...