Empoli Sassuolo | altro cambio forzato per Andreazzoli | fuori Marchizza

(Di domenica 9 gennaio 2022)infortunio in casaperde ancheper un guaio muscolareal termine della prima frazioneperal termine della prima frazione. Dopo Di Francesco, ancheha accusato qualche fastidio ed è uscito dal campo. Al 46? l’esterno, di proprietà del, non p rientrato in campo dagli spogliatoi, al suo posto Tonelli. Questo quanto riferito da Dazn. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - goals_zone : ?? Empoli 1-[3] Sassuolo - Gianluca Scamacca 67' - FAMerkezi : GOAL! Empoli k1-3 Sassuolo (67 Gianluca Scamacca) - infoitsport : Empoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Sassuolo

DIRETTA/(risultato 1 - 2) video streaming tv: tre gol, mille emozioni! Infatti ora siamo in campo; troviamo dunque la nazionale che ospita la Coppa d'Africa 2021 e una squadra che ......30 Scaligera Verona - Latina VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 Monza - Ravenna 18:00 Volley Perugia - Prisma Taranto CALCIO - SERIE A 12:30 Venezia - Milan 0 - 3 14:301 - 2 16:30 Napoli - ...Nella 21ª giornata del Campionato di Serie A, l'Empoli di Aurelio Andreazzoli si appresta a ospitare il Sassuolo di Alessio Dionisi.Concesso da Volpi un rigore al Sassuolo per un fallo con la stessa dinamica del contatto tra Ibra e Ibanez di giovedì, ma in quel caso Chiffi in campo e Aureliano al Var hanno lasciato correre In Empo ...