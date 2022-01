Elisabetta Barone | “Ad oggi nessuno si è contagiato a scuola”

(Di domenica 9 gennaio 2022) di Monica De Santis “Sono contenta che almeno gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado mantengano ordinariamente la didattica in presenza con le eccezioni previste dalla norma”. Commenta, dirigente scolastica del Liceo?Alfano I di Salerno, che analizzando l’attuale situazione pandemica sul territorio cittadino spiega che… “La sospensione delle attività didattiche in presenza si comprende solo se c’è un contestuale breve periodo di lockdown che solo può far calare la curva dei contagi. Ad– prosegue lasi èe diversamente è proprio nel periodo di sospensione delle attività didattiche che sono aumentati i contagi poiché sono aumentate le occasioni di promiscuità senza regole”. La dirigente ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Barone

Cronache Salerno

... semplicissima senza sfarzo alcuno, 'prestatà dalla regina. Apparteneva alla madre ed ... conte di Strathearn edi Carrickfergus: Catherine Middleton diventa sua altezza reale ...... semplicissima senza sfarzo alcuno, 'prestata' dalla regina. Apparteneva alla madre ed ... conte di Strathearn edi Carrickfergus: Catherine Middleton diventa sua altezza reale ...Anche le regine hanno le amiche del cuore. E la Regina Elisabetta non fa eccezione, anche se certamente non dobbiamo, nel suo caso, immaginarci situazioni alla Sex And The City. Ma chi sono le amiche ...Stampa “Direi pertanto di usare la DAD, come abbiamo fatto in questi mesi, lì dove necessario anche per tutta la scuola, ma senza sospensioni generalizzate che, ripeto, generano messaggi equivoci”. E’ ...