Covid Israele oggi | forte aumento di casi gravi | 205 in un giorno

(Di domenica 9 gennaio 2022) La variante Omicron del coronavirus continua a diffondersi in, dove questa mattina il ministero della Sanità ha registrato undi pazienti ricoverati con sintomi, 205 in un. Il 31 dicembre erano circa 93 i pazientiin ospedale. Nell’ultima giornata, inoltre, sono stati 17.521 i nuovidi coronavirus segnalati dal ministero della Salute. L'articolo proviene da Italia Sera.

"Le relazioni con l'Italia sono eccellenti, anche sul Covid. Ma collaboriamo in diversi settori" ha detto l'ambasciatore d'Israele a Roma ...
La variante Omicron del coronavirus continua a diffondersi in Israele, dove questa mattina il ministero della Sanità ha registrato un forte aumento di pazienti ricoverati con sintomi gravi, 205 in un ...