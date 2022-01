Stadi a porte chiuse, Gravina (Figc): «Esiste il rischio» (Di sabato 8 gennaio 2022) Stadi a porte chiuse in Italia? È una possibilità per il futuro prossimo. È quanto si evince dalle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Figc Gabriele Gravina a Tuttosport dell'8 gennaio in seguito ad una telefonata con il presidente del Consiglio Mario Draghi. Parole, quello del numero della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che da un lato scongiurano l'ipotesi di uno stop della Serie A, dall'altro non allontano in maniera significativa che si possa tornare a rivedere partite senza tifosi sugli spalti. Telefonata Draghi-Gravina, nessuno stop al calcio «La telefonata con Draghi - ha rivelato Gravina a Tuttosport - è stata improntata al massimo pragmatismo. Non c'è stato nessun aut aut né tantomeno il preannuncio allo stop a ogni attività agonistica». «Il ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 8 gennaio 2022)in Italia? È una possibilità per il futuro prossimo. È quanto si evince dalle dichiarazioni rilasciate dal presidente dellaGabrielea Tuttosport dell'8 gennaio in seguito ad una telefonata con il presidente del Consiglio Mario Draghi. Parole, quello del numero della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che da un lato scongiurano l'ipotesi di uno stop della Serie A, dall'altro non allontano in maniera significativa che si possa tornare a rivedere partite senza tifosi sugli spalti. Telefonata Draghi-, nessuno stop al calcio «La telefonata con Draghi - ha rivelatoa Tuttosport - è stata improntata al massimo pragmatismo. Non c'è stato nessun aut aut né tantomeno il preannuncio allo stop a ogni attività agonistica». «Il ...

