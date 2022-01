Slittano tre partite di serie A e due di Coppa Italia (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - Variazione di orario e di date per alcune partite stabilita dalla Lega calcio di serie A. In particolare, la partita Torino-Fiorentina non si giocherà più domenica 9 gennaio alle 14,30, ma lunedì 10 gennaio alle 17. Rinviata anche Cagliari-Bologna: invece di scendere in campo domenica alle 14,30, le due squadre si incontreranno martedì 11 gennaio alle 20,45. Slitta anche Bologna-Napoli, match della terza giornata di ritorno: la partita si giocherà lunedì 17 gennaio alle ore 18,30 e non domenica 16 alle 15. Cambia poi la programmazione di due partite degli ottavi di Coppa Italia: Atalanta-Venezia resta in calendario per mercoledì 12 gennaio, ma le due squadre scenderanno in campo alle 17,30 invece che alle 14,30. Napoli-Fiorentina, invece, si giocherà giovedì 13 gennaio alle ore 18, e non il 12 ... Leggi su agi (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - Variazione di orario e di date per alcunestabilita dalla Lega calcio diA. In particolare, la partita Torino-Fiorentina non si giocherà più domenica 9 gennaio alle 14,30, ma lunedì 10 gennaio alle 17. Rinviata anche Cagliari-Bologna: invece di scendere in campo domenica alle 14,30, le due squadre si incontreranno martedì 11 gennaio alle 20,45. Slitta anche Bologna-Napoli, match della terza giornata di ritorno: la partita si giocherà lunedì 17 gennaio alle ore 18,30 e non domenica 16 alle 15. Cambia poi la programmazione di duedegli ottavi di: Atalanta-Venezia resta in calendario per mercoledì 12 gennaio, ma le due squadre scenderanno in campo alle 17,30 invece che alle 14,30. Napoli-Fiorentina, invece, si giocherà giovedì 13 gennaio alle ore 18, e non il 12 ...

Ultime Notizie dalla rete : Slittano tre Messina. Cateno De Luca rinvia le dimissioni per incontrare Papa Francesco Slittano, ma solo di sei giorni, le dimissioni di Cateno De Luca da sindaco di Messina . Perché? Lo ... Poi, la spiegazione: "È stata confermata tre ore fa l' udienza di Papa Francesco coi sindaci delle ...

Ancora rinvii, Seconda e Terza categoria ripartono il 20 febbraio Slittano ancora gli appuntamenti con lo sport a causa dei contagi. Nuovi slittamenti Il calcio ... Domenica 13 febbraio sono in programma tre recuperi di Seconda : girone F Castelmella - Bienno e Nuova ...

Slittano tre partite di serie A e due di Coppa Italia AGI - Agenzia Italia Il balletto delle scuole: dove hanno dovuto riaprire prima e dove invece slittano ancora Il Tar ha stabilito l’immediato rientro a scuola per tutti gli studenti delle scuole campane. In Sicilia invece possibile nuova proroga per le lezioni in presenza.

Slitta il processo per la discarica abusiva di Cadegliano Viconago Questioni procedurali e riqualificazione di un capo d’imputazione: sono le motivazioni che hanno portato allo slittamento del processo per la discarica di Cadegliano Viconago. Il pm Davide Toscani in ...

