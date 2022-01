Rientro a Scuola a Febbraio, Cartabellotta: Proposta Ragionevole (Di sabato 8 gennaio 2022) Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ritiene Ragionevole la Proposta di spostare ai primi di Febbraio il Rientro a Scuola. “Ripartire da lunedì? Faccio un salto indietro. A metà ... Leggi su youreduaction (Di sabato 8 gennaio 2022) Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino, ritieneladi spostare ai primi diil. “Ripartire da lunedì? Faccio un salto indietro. A metà ...

Advertising

petergomezblog : Rientro a scuola, l’appello di mille presidi a Draghi: “Tutti in didattica a distanza per due settimane. Dobbiamo f… - Agenzia_Ansa : Scuola, il ministro Bianchi assicura il ritorno in presenza. 'Nessun ripensamento: siamo attenti a voci che ci arri… - Agenzia_Ansa : Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, annuncia che nella Regione 'non apriremo le medie e le elementari.… - _istranzu_ : RT @la_kuzzo: Sabato 8 gennaio, la scuola riapre il 10, sulle chat dei genitori piovono circolari degli istituti che invitano i bambini a f… - GruppoIeC : Paludi. Rientro a scuola in sicurezza, una giornata di screening per gli studenti - -