Juve | senti Khedira | È una squadra senza leader

(Di sabato 8 gennaio 2022) Intervenuto durante la presentazione dei tre finalisti per il premio Fifa The Best, l'ex centrocampista della, Sami, ha analizzato le difficoltà dei bianconeri

Intervenuto durante la presentazione dei tre finalisti per il premio Fifa The Best, l'ex centrocampista della, Sami Khedira, ha analizzato le difficoltà dei bianconeri... vicinissimo anche Sergio Oliveira Napoli, Tuanzebe in città: ha svolto le visite Fiorentina, ufficiale Piatek: avrà la numero 19 Genoa, preso Yeboah dallo Sturm GrazVieira: "Ramsey è un ...Sami Khedira, ex centrocampista della Juventus, ha parlato del momento della squadra di Allegri. Dopo il pareggio di ieri sera contro il Napoli, la Vecchia Signora è ancora ferma al quinto posto. Il t ...A parlare del pareggio della Juventus a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Paolo De Paola: "Ho sentito una distonia fra le parole di Allegri ...