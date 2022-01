Infortuni Juventus, situazione critica: Allegri corre ai ripari (Di sabato 8 gennaio 2022) Allegri, in vista della partita di domani sera contro la Roma, deve fare i conti con gli infortunati; ecco tutti gli indisponibili. Getty ImagesIl 2021 della Juventus non è iniziato nel migliore dei modi: uno a uno casalingo con il Napoli e quarto posto che rischia di essere sempre più lontano considerando la gara in meno dell’Atalanta. L’uno a uno dello Stadium ha confermato i problemi dei bianconeri ed è stata caratterizzata dal nervosismo di Allegri e della lite Chiesa-Cuadrado. Contro la Roma, gara in programma domani alle 18.30 allo stadio Olimpico, servirà una reazione. Il tecnico bianconero, però, deve fare i conti con una serie di infortunati che aumentano le difficoltà di una squadra con molti problemi. Calciomercato Juventus, la nuova squadra di Ramsey non è quella che pensi Juventus ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 8 gennaio 2022), in vista della partita di domani sera contro la Roma, deve fare i conti con gli infortunati; ecco tutti gli indisponibili. Getty ImagesIl 2021 dellanon è iniziato nel migliore dei modi: uno a uno casalingo con il Napoli e quarto posto che rischia di essere sempre più lontano considerando la gara in meno dell’Atalanta. L’uno a uno dello Stadium ha confermato i problemi dei bianconeri ed è stata caratterizzata dal nervosismo die della lite Chiesa-Cuadrado. Contro la Roma, gara in programma domani alle 18.30 allo stadio Olimpico, servirà una reazione. Il tecnico bianconero, però, deve fare i conti con una serie di infortunati che aumentano le difficoltà di una squadra con molti problemi. Calciomercato, la nuova squadra di Ramsey non è quella che pensi...

