Varese | palloncini e striscioni per l’ultimo saluto a Daniele

Nel piccolo campo di calcio dell'oratorio San Luigi (Varese) trasformato in una chiesa all'aperto, c'è tutta la comunità di Gazzada Schianno per l'ultimo saluto a Daniele Paitoni, il bimbo di 7 anni ucciso dal padre Davide, nella sua abitazione di Morazzone (Varese) nel giorno di Capodanno. C'è il poster con le sue foto sorridenti e la scritta 'Ciao Daniele' dei suoi amici ed educatori, c'è lo striscione 'Oggi lassù brilla una stella in più: ciao piccolo Daniele', e poi tanti palloncini bianchi e azzurri che sembrano quasi vegliare sul feretro. "Siamo qui insieme perché ci sentiamo molto fragili, siamo sconvolti, colpiti, ci perseguitano i sensi di colpa, non possiamo accettare la tua morte, abbiamo molta rabbia dentro al cuore, non resistiamo al ...

