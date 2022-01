Rooney Mara sarà Audrey Hepburn. A dirigerla un italiano (che il mondo ci invidia) (Di venerdì 7 gennaio 2022) Uno sguardo, un nome, un personaggio. Per interpretare il mito di Audrey Hepburn di coraggio ce ne vuole, da vendere, quello che di certo non manca a Rooney Mara. Dietro la macchina da presa, poi, a dirigerla in questa nuova e grande impresa c’è Luca Guadagnino, orgoglio del cinema italiano e nominato ai Premi Oscar con Chiamami col tuo nome. Rooney Mara riporta al cinema Audrey Hepburn Quello di Rooney Mara è un talento triplo. I dettagli sul biopic di Audrey Hepburn sono pochi. Si sa che è diretto da Luca Guadagnino, con la produzione della protagonista e la sceneggiatura di Michael Mitnick, già raffinata penna di The Giver. La trama è quindi tutta ... Leggi su dilei (Di venerdì 7 gennaio 2022) Uno sguardo, un nome, un personaggio. Per interpretare il mito didi coraggio ce ne vuole, da vendere, quello che di certo non manca a. Dietro la macchina da presa, poi, ain questa nuova e grande impresa c’è Luca Guadagnino, orgoglio del cinemae nominato ai Premi Oscar con Chiamami col tuo nome.riporta al cinemaQuello diè un talento triplo. I dettagli sul biopic disono pochi. Si sa che è diretto da Luca Guadagnino, con la produzione della protagonista e la sceneggiatura di Michael Mitnick, già raffinata penna di The Giver. La trama è quindi tutta ...

