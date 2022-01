Porto d’arma abusivo e resistenza: arrestato ex attore di Gomorra (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoHa interpretato il personaggio di ‘Danielino‘ in Gomorra: Vincenzo Sacchettino, di 23 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel Rione Scampia a Napoli. Il giovane, con precedenti di polizia, è stato trovato dagli agenti del locale Commissariato e dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura in possesso di una pistola e per questo motivo arrestato per Porto abusivo di arma comune da sparo, ricettazione, Porto di armi od oggetti atti ad offendere, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. In precedenza Sacchettino era stato bloccato nel 2019 e finì in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno individuato il giovane a bordo di un’auto; alla loro vista, ha tentato la fuga ma è stato fermato. Durante le ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoHa interpretato il personaggio di ‘Danielino‘ in: Vincenzo Sacchettino, di 23 anni, è statodalla Polizia di Stato nel Rione Scampia a Napoli. Il giovane, con precedenti di polizia, è stato trovato dagli agenti del locale Commissariato e dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura in possesso di una pistola e per questo motivoperdi arma comune da sparo, ricettazione,di armi od oggetti atti ad offendere, lesioni ea Pubblico Ufficiale. In precedenza Sacchettino era stato bloccato nel 2019 e finì in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno individuato il giovane a bordo di un’auto; alla loro vista, ha tentato la fuga ma è stato fermato. Durante le ...

