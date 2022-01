Piero De Luca (Pd) attacca Giorgia Meloni: 'Irresponsabile, continua a rincorrere i no vax' (Di venerdì 7 gennaio 2022) La destra italiana cavalca ricette che sono peggiori di quelle di Bolsonaro e Trump. E, tra l'altro, sperano che in questo modo riusciranno anche a ottenere il voto degli italiani. 'Giorgia Meloni è ... Leggi su globalist (Di venerdì 7 gennaio 2022) La destra italiana cavalca ricette che sono peggiori di quelle di Bolsonaro e Trump. E, tra l'altro, sperano che in questo modo riusciranno anche a ottenere il voto degli italiani. 'è ...

Advertising

globalistIT : - AgenPolitica : PIERO DE LUCA (PD) CONTRO GIORGIA MELONI: “RINCORRE I NO VAX CON LE SUE SCELTE” - serenel14278447 : L’ANNUNCIO DEL GOVERNATORE De Luca: «Lunedì non riapriamo elementari e medie in Campania, proroga a fine gennaio» di Piero Rossano - LuigiBove9 : @Deputatipd @EnricoLetta @Piero_De_Luca @pdnetwork Far rientrare il gas nelle fonti sostenibili è una pazzia; il nu… - AndreaUrso66 : @Deputatipd @EnricoLetta @Piero_De_Luca @pdnetwork come al solito nn capite. -

Ultime Notizie dalla rete : Piero De Luca Piero De Luca (Pd) attacca Giorgia Meloni: 'Irresponsabile, continua a rincorrere i no vax' Lo afferma in una nota Piero De Luca , vice - capogruppo del Pd alla Camera. 'Il Paese - secondo De Luca - avrebbe bisogno di unità e senso di responsabilità in questa fase difficile. I vaccini ...

Il Paese ha bisogno di stabilità per non compromettere il Pnrr (di Piero De Luca) Il 2022 è un anno cruciale per la buona riuscita e l'efficace esecuzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quest'anno sarà fondamentale per porre le basi necessarie a condurre l'Italia ...

Lo afferma in una nota, vice - capogruppo del Pd alla Camera. 'Il Paese - secondo- avrebbe bisogno di unità e senso di responsabilità in questa fase difficile. I vaccini ...Il 2022 è un anno cruciale per la buona riuscita e l'efficace esecuzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quest'anno sarà fondamentale per porre le basi necessarie a condurre l'Italia ...