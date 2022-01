(Di venerdì 7 gennaio 2022) Driesha voglia di, il belgain azzurro fino a fine carriera, ma dovrà tagliare il suo ingaggio. Attualmentepercepisce 4,5 milioni di euro a stagione, un ingaggio che è fuori dai parametri del. Basti pensare che Deha offerto 3,5 milioni di euro per il rinnovo di Insigne che ha 31 anni. Alla fine Insigne ha deciso di andare al Toronto, con annesse polemiche. Ancheè in scadenza di contratto ma secondo Corriere dello Sport, il belga ha tanta voglia diin azzurro anche dopo la scadenza del contratto a giugno.: rinnovo colIl quotidiano sportivo ricorda il gesto didopo il gol segnato alla ...

Advertising

GoalItalia : Chiesa vuole spaccare il mondo ?? Mertens: colpo da campione ?? Morata spento ? Zielinski sa sempre cosa fare ? Le… - cn1926it : #Mertens vuole restare a Napoli, il piano di De Laurentiis per il suo rinnovo - napolipiucom : Mertens vuole restare al Napoli, il piano di De Laurentiis #CalcioNapoli #Mertens #napoli #ForzaNapoliSempre… - Domenico1oo777 : RT @GoalItalia: Chiesa vuole spaccare il mondo ?? Mertens: colpo da campione ?? Morata spento ? Zielinski sa sempre cosa fare ? Le pagelle… - ColpogobboYtube : RT @GoalItalia: Chiesa vuole spaccare il mondo ?? Mertens: colpo da campione ?? Morata spento ? Zielinski sa sempre cosa fare ? Le pagelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Mertens vuole

... Lobotka e Zielinski) - a dimostrazione che quando sisi possono rispettare le regole della ... Anzi, ha rischiato concretamente di perdere (Napoli in vantaggio condal 23' al 54'), facendo ...... la boa che può aggiungere fisicità alle capacità tecniche di Politano,e Insigne, che ... Lorenzo sa che saranno mesi difficili machiudere bene la sua avventura napoletana e il percorso ...Ascolta la versione audio dell'articolo Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha commentato sui social il pareggio dello Stadium contro la Juve: il suo messaggio E’ terminata quindi con un 1-1 la sfid ...Il direttore generale Leonardo avrebbe chiesto alla Juve la punta per l'argentino: l'italiani però ha già giocato in due società questa stagione ...