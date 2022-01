Incidente di caccia | Cristian Ghilli muore a 19 anni Era campione mondiale di tiro a volo

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Pisa, 7 gennaio 2022 - È morto nella notte all'ospedale di Cecina, 19ennejuniores di(skeet) che ieri era rimasto ferito in unavvenuto al ...

Undurante una battuta diè costato la vita a Cristian Ghilli , campione di tiro a volo juniores morto ieri a soli 19 anni. Ieri, in un'area boschiva della provincia di Pisa (Montecatini ...... 19enne campione mondiale juniores di tiro a volo (skeet) che ieri era rimasto ferito in unavvenuto al termine di una battuta dicon gli amici nei boschi di Montecatini Val di ...Un terribile incidente ha messo fine alla vita di Cristian Ghilli, 19 anni, campione mondiale juniores di tiro a volo (skeet). Ieri era insieme ad alcuni amici nei boschi di Montecatini Val di Cecina, ...Un incidente durante una battuta di caccia è costato la vita a Cristian Ghilli, campione di tiro a volo juniores morto ieri a soli 19 anni. Ieri, in un'area boschiva della provincia ...