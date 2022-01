ESCLUSIVA FA – Il ritratto di Spalletti, un uomo col Vesuvio dentro (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’artista Gaetano Di Bernardo, ha dedicato un ritratto al tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Fin dalla prima conferenza stampa, mister Spalletti ha cercato di instaurare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’artista Gaetano Di Bernardo, ha dedicato unal tecnico del Napoli Luciano. Fin dalla prima conferenza stampa, misterha cercato di instaurare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

fettuccina02 : RT @nove: Il ritratto intimo dell'artista leggendario che con il suo talento ha rivoluzionato l'industria musicale per sempre. ??? Guarda or… - Giulia48113895 : RT @nove: Il ritratto intimo dell'artista leggendario che con il suo talento ha rivoluzionato l'industria musicale per sempre. ??? Guarda or… - nove : Il ritratto intimo dell'artista leggendario che con il suo talento ha rivoluzionato l'industria musicale per sempre… -