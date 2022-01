Covid Gb oggi, 178mila contagi e 229 morti in 24 ore (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono 178.250, in leggero calo rispetto ai 179.756 annunciati ieri, i nuovi contagi Covid registrati nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, secondo i dati riferiti dal governo britannico. Lo riportano i media locali, precisando che altre 229 persone (ieri erano 231) sono morte per complicanze legate al virus. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono 178.250, in leggero calo rispetto ai 179.756 annunciati ieri, i nuoviregistrati nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, secondo i dati riferiti dal governo britannico. Lo riportano i media locali, precisando che altre 229 persone (ieri erano 231) sono morte per complicanze legate al virus. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

