Bimbo annegato, la madre interrogata: “Mi è sfuggito ed è caduto in acqua” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoParla del bambino che gli sfugge dalle mani e si dirige verso il mare, inciampando e finendo in acqua, Adalgisa Gamba, la donna accusata dell’omicidio del figlio di due anni e mezzo avvenuto domenica sera a Torre del Greco (Napoli). Lo fa nel corso dell’interrogatorio alla presenza del pubblico ministero tra la serata del 2 e la mattina del 3 gennaio: ”Siamo arrivati qua (dice parlando della zona La Scala, ndr) e lui mi ha lasciato la mano ed ha iniziato un po’ a correre a mare. Si è ricordato che forse d’estate correva sulla spiaggia”. Poi aggiunge: ”Poi si è bagnato, giocando è entrato e non sono riuscita a prenderlo in tempo. Poi ha inciampato perché forse c’era qualcosa a terra, è inciampato e si è steso”. La donna dice di essere arrivata ad un vicino scoglio, passando anche dal mare: ”Mi guardava, respirava. Ha preso ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoParla del bambino che gli sfugge dalle mani e si dirige verso il mare, inciampando e finendo in, Adalgisa Gamba, la donna accusata dell’omicidio del figlio di due anni e mezzo avvenuto domenica sera a Torre del Greco (Napoli). Lo fa nel corso dell’interrogatorio alla presenza del pubblico ministero tra la serata del 2 e la mattina del 3 gennaio: ”Siamo arrivati qua (dice parlando della zona La Scala, ndr) e lui mi ha lasciato la mano ed ha iniziato un po’ a correre a mare. Si è ricordato che forse d’estate correva sulla spiaggia”. Poi aggiunge: ”Poi si è bagnato, giocando è entrato e non sono riuscita a prenderlo in tempo. Poi ha inciampato perché forse c’era qualcosa a terra, è inciampato e si è steso”. La donna dice di essere arrivata ad un vicino scoglio, passando anche dal mare: ”Mi guardava, respirava. Ha preso ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stat… - anteprima24 : ** Bimbo annegato, la madre interrogata: 'Mi è sfuggito ed è caduto in acqua' ** - rep_napoli : Bimbo annegato, la madre al gip: 'Temevo fosse come mia madre, quando sono entrata in acqua non ero in me...' [di S… - cronista73 : Bimbo di 2 anni annegato, la madre: «Era un mostro». La paura dell’autismo e le ricerche su Google - cronista73 : Bimbo di 2 anni annegato, la madre: «Era un mostro». La paura dell’autismo e le ricerche su Google… -