Vita dura per i No vax: "Dal 15 febbraio non potranno fare più nulla”. Parla Sileri (Di giovedì 6 gennaio 2022) Omicron continua a correre con quasi 220mila casi registrati ieri e, seppur lentamente, cresce la pressione sugli ospedali. Ma, dice con tono sicuro il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, nessun allarmismo: “Abbiamo ancora una enorme riserva di posti letto da poter utilizzare”. Eppure l’indicatore relativo alle terapie intensive è al 16 per cento su scala nazionale, dicono i dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ormai oltre la soglia d’allerta, fissata al 10 per cento. Una situazione che si ritrova anche nei ricoveri in area non critica, al 22 per cento, 7 punti sopra il livello di guardia. Mentre da lunedì la cartina dell’Italia potrebbe tornare a colorarsi di arancione, a cominciare dalla Liguria che presenta la situazione più complicata. Cosa aspettarsi? “C’è un aumento nelle intensive che sicuramente va tenuto sotto controllo. ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Omicron continua a correre con quasi 220mila casi registrati ieri e, seppur lentamente, cresce la pressione sugli ospedali. Ma, dice con tono sicuro il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, nessun allarmismo: “Abbiamo ancora una enorme riserva di posti letto da poter utilizzare”. Eppure l’indicatore relativo alle terapie intensive è al 16 per cento su scala nazionale, dicono i dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ormai oltre la soglia d’allerta, fissata al 10 per cento. Una situazione che si ritrova anche nei ricoveri in area non critica, al 22 per cento, 7 punti sopra il livello di guardia. Mentre da lunedì la cartina dell’Italia potrebbe tornare a colorarsi di arancione, a cominciare dalla Liguria che presenta la situazione più complicata. Cosa aspettarsi? “C’è un aumento nelle intensive che sicuramente va tenuto sotto controllo. ...

