Scuola, in Dad con quanti positivi alle elementari? E cosa cambia alle medie e alle superiori? Quarantena e Ffp2, le Faq (Di giovedì 6 gennaio 2022) Quarantena all'asilo nido e nelle scuole dell'infanzia Con uno o più casi positivi, cosa succede all'asilo?Nella fascia di età 0-6 anni, quindi negli asili nido... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 6 gennaio 2022)all'asilo nido e nelle scuole dell'infanzia Con uno o più casisuccede all'asilo?Nella fascia di età 0-6 anni, quindi negli asili nido...

Advertising

GiovaQuez : Quanto alla scuola: alle elementari con un positivo classe in presenza con testing di verifica, ma con due si va tu… - Ettore_Rosato : Se non riparte la scuola in presenza non riparte il Paese. L’auspicio è che nel confronto con le regioni si decida… - Agenzia_Ansa : Scuola: presidi, non è una cattiva idea due o tre settimane di Dad a fronte di un piano effettivo 'con obiettivi da… - folucar : RT @katiaamore: di alunni e docenti purché ufficialmente sulle prime pagine dei giornali la scuola resti in presenza e il decisionismo di g… - filipponico1962 : E lei deve andare a scuola possibilmente non in DAD -