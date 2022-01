Rompicapo | qual è il numero dove è parcheggiata la macchina? Impossibile da risolvere

Leggi su leggilo

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Prova aquestomatematico e indovinasi nasconde sotto il parcheggio dellarossa: in molti non ci riescono! Sembra semplice ma questosta facendo impazzire tutti: chesi nasconde sotto larossa? La risposta non è facile, prova a concentrarti e trovare la giusta soluzione! Mettiti alla L'articolo proviene da Leggilo.org.