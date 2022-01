Proteste a fine partita contro l’arbitro | la motivazione!

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Finisce 1-1 (23? Mertens; 54? Chiesa) latra Juventus e Napoli di questa sera, non senza lasciare spazio a qualche dissenso. Arrivano, infatti, istantaneamente ledei giocatori della Juve nei confronti delSozza nel momento del fischio finale del match. Juventus Napoli (Getty Images) Allo scadere dei 5 minuti di recupero, infatti, è stata assegnata una punizione ai limiti dell’area alla squadra di casa, a causa di un fallo realizzato da Juan Jesus ai danni di Paulo Dybala. Dagli sviluppi di quest’ultima, la palla viene deviata in calcio d’angolo, ma il triplice fischio delmette un punto all’azione offensiva della Juventus. I giocatori bianconeri alimentano le lamenteleSozza, che manda tutti negli spogliatoi ammonendo per ...

Advertising

MarcoLe86931402 : Ricordo a tutti, post capannello e proteste assurde dei giocatori della Juventus a fine partita. Che Spalletti qua… - GianniSanzo : @pisto_gol le vivaci proteste dei gobbi a fine partita avrebbero meritato un paio di gialli - _Gropius71_ : Ottima prestazione @juventusfc , soprattutto le proteste a fine partita - newsjlive : ??- A fine partita è stato ammonito #Dybala per proteste. - savethepisqua : Non la meritavamo. Proteste a fine partita ridicole dopo oltre 60’ giocati senza palle -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste fine

All.: Tudor Ammoniti : Veloso, Casale, Verde, Agudelo per gioco falloso, Zoet in panchina per, e Thiago Motta perpartita Espulsi : Agudelo al 42' st per gioco pericoloso La ...In queste ore il Kazakistan sta vivendo le più fortidi piazza che il paese abbia visto da ...solido partenariato economico' e rivolge 'un forte appello affinché si metta immediatamente...OMEGNA - 06-01-2022 -- Era stato annunciato, pubblicizzato e promosso per coinvolgere i bambini nella vaccinazioni ma, alla fine, è stato un mezzo fiasco che ha creato grandi proteste. L’Epifania con ...21:31 - FINISCE IL PRIMO TEMPO! 45' - Ci sarà 1 minuto di recupero. 45' - Punizione di Mertens dal limite, la palla finisce alta. 44' - Ammonito ...