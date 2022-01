Pinto |  «Il Covid va oltre il calcio | le regole ci sono | se le cambiamo diventa più difficile»

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ai microfoni di Dazn, prima del match con il Milan, il direttore sportivo della Roma, Tiago. “Per Maitland-Niles stiamo parlando con l’Arsenal, è vicino. Poi citanti altri nomi di cui non è il momento di parlare. Noi negli ultimi due anni purtroppo abbiamo vissuto questa situazione del, non possiamo dimenticare che va peròil. Il campionato è molto importante, i criteri anche, ma non possiamo dimenticare ilè una questione. Leapplicate dalla Uefa ci, se lecampionato per campionatopiùd’accordo riguardo la decisione di ieri”. Quanto è importante questa sfida per la Roma? “La ...

Ultime Notizie dalla rete : Pinto Covid

ROMA - Il general manager della Roma Tiagoè intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il ...della Roma in questa situazione d'emergenza legata al...Ieri intantoha incontrato l'agente di Zaniolo , per discutere del possibile rinnovo del ... vista l'indisponibilità di Fuzato causa. In attacco spazio al tandem Zaniolo - Abraham mentre in ...Il dg della Roma, Tiago Pinto, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro ... Non è ancora il momento di parlare”. COVID - “Capisco la domanda e quello che sta accadendo da due anni, questa è ...Il direttore generale portoghese: "Un big match è il modo migliore per iniziare l' anno, conosciamo le qualità degli avversari. Nessun aggiornamento sul centrocampista" ...