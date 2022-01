I commercianti non vogliono fare i controllori dei green pass, "è un ruolo improprio" (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Vaccini e green-pass stanno sorreggendo la ripartenza delle attività e va evitato, ad ogni costo, che pandemia e crisi economica inneschino una pericolosa emergenza sociale. Ma scelte impegnative richiedono attenta e precisa programmazione e preparazione. In riferimento all’estensione dell’obbligo di green pass ordinario anche per l’accesso a tutte le attività commerciali, fatte salve le ‘eccezioni’ per le esigenze essenziali, occorrerà, dunque, contenere l’impatto organizzativo di un improprio ruolo di controllo e verifica da parte degli esercenti”. Lo afferma Confcommercio commentando le disposizioni decise ieri dal Consiglio dei ministri. “Si ripropone, inoltre, il problema, già sperimentato nel ciclo dei provvedimenti emergenziali di sospensione o limitazione delle attività, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Vaccini estanno sorreggendo la ripartenza delle attività e va evitato, ad ogni costo, che pandemia e crisi economica inneschino una pericolosa emergenza sociale. Ma scelte impegnative richiedono attenta e precisa programmazione e preparazione. In riferimento all’estensione dell’obbligo diordinario anche per l’accesso a tutte le attività commerciali, fatte salve le ‘eccezioni’ per le esigenze essenziali, occorrerà, dunque, contenere l’impatto organizzativo di undi controllo e verifica da parte degli esercenti”. Lo afferma Confcommercio commentando le disposizioni decise ieri dal Consiglio dei ministri. “Si ripropone, inoltre, il problema, già sperimentato nel ciclo dei provvedimenti emergenziali di sospensione o limitazione delle attività, ...

