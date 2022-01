È arrivata l’Epifania: perché i Re Magi portano Oro, Incenso e Mirra a Gesù? (Di giovedì 6 gennaio 2022) E’ arrivata l’ultima delle feste natalizie che, come da tradizione, tutte le altre si porta via. Sì, stiamo parlando proprio della Befana che, oltre a portare le calze, ci grazia quest’anno con un altro graditissimo regalo: un lungo weekend prima di rientrare a pieno regime al lavoro e a scuola (forse). Insomma, avremo molto tempo a disposizione per smontare albero di Natale, presepe e luci! Eppure, il 6 gennaio nasce, sì, come festa legata al dono, ma non da parte di una donna molta anziana che vola a cavallo di una scopa, portando dolci a tutti i bambini. La Befana, infatti, è frutto di un errore lessicale derivante direttamente dall’Epifania, giorno in cui, per il mondo cristiano, i tre Re Magi vanno a fare visita a Gesù Bambino, creando così una sovrapposizione: il termine profano – corruzione lessicale di Epifania ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 6 gennaio 2022) E’l’ultima delle feste natalizie che, come da tradizione, tutte le altre si porta via. Sì, stiamo parlando proprio della Befana che, oltre a portare le calze, ci grazia quest’anno con un altro graditissimo regalo: un lungo weekend prima di rientrare a pieno regime al lavoro e a scuola (forse). Insomma, avremo molto tempo a disposizione per smontare albero di Natale, presepe e luci! Eppure, il 6 gennaio nasce, sì, come festa legata al dono, ma non da parte di una donna molta anziana che vola a cavallo di una scopa, portando dolci a tutti i bambini. La Befana, infatti, è frutto di un errore lessicale derivante direttamente dal, giorno in cui, per il mondo cristiano, i tre Revanno a fare visita aBambino, creando così una sovrapposizione: il termine profano – corruzione lessicale di Epifania ...

Advertising

MariaAn72281007 : RT @angeloclerici48: L’Epifania per me è già arrivata, ha donato tanta gioia e dolcezza, e il cuore ha saputo portarmi via: io sarò sempre… - carlacap : RT @QueriniVenezia: Che siano i #ReMagi, la #Befana o la locale Maràntega... è arrivata l'#Epifania! ?? In Querini vi aspetta una calza dav… - AndreD81 : @sscaramelli @ItaliaViva @matteorenzi Pare che anche l'Epifania sia arrivata per gli stessi motivi - CortevaIT : È arrivata l'Epifania! Una delle tradizioni vuole che si costruisca un falò per bruciare??i brutti ricordi. Diamo u… - gra_carlo : È arrivata l'epifania che #Djokovid si porta via. ?? #Djokovic -