ATP Cup 2022: l’Australia supera inutilmente la Francia e chiude il girone B con due successi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Vittoria ininfluente per l’Australia nell’ultima giornata della fase a gironi dell’ATP Cup 2022. I padroni di casa sconfiggono la Francia per 2-1, ma devono comunque dire addio al torneo per nazioni. A passare il turno nel girone B è infatti la Russia, uscita vittoriosa oggi dal match decisivo contro l’Italia. Nel primo singolare di giornata l’Australia schiera James Duckworth (n.49 ATP), mentre per la Francia gioca Arthur Rinderknech (numero 58 del ranking). Dopo due set davvero equilibrati, a vincere è il francese per 6-4 7-6 (6) in un’ora e 56 minuti. A pareggiare momentaneamente la sfida ci pensa il 22enne Alex De Minaur (n.34 ATP). Nel match tra i due numeri 1 delle rispettive Nazionali, il tennista aussie riesce infatti a prevalere sul transalpino Ugo Humbert (n.35 al mondo) per ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Vittoria ininfluente pernell’ultima giornata della fase a gironi dell’ATP Cup. I padroni di casa sconfiggono laper 2-1, ma devono comunque dire addio al torneo per nazioni. A passare il turno nelB è infatti la Russia, uscita vittoriosa oggi dal match decisivo contro l’Italia. Nel primo singolare di giornataschiera James Duckworth (n.49 ATP), mentre per lagioca Arthur Rinderknech (numero 58 del ranking). Dopo due set davvero equilibrati, a vincere è il francese per 6-4 7-6 (6) in un’ora e 56 minuti. A pareggiare momentaneamente la sfida ci pensa il 22enne Alex De Minaur (n.34 ATP). Nel match tra i due numeri 1 delle rispettive Nazionali, il tennista aussie riesce infatti a prevalere sul transalpino Ugo Humbert (n.35 al mondo) per ...

Advertising

FiorinoLuca : Jannik #Sinner vince la terza partita su tre in ATP Cup e porta avanti l'Italia 1-0 sulla Russia. Ora forza Matteo… - FiorinoLuca : Auger-Aliassime supera in tre set Alexander Zverev, torna in top 10 e trascina il Canada in semifinale di ATP Cup 2022. - SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - lamamarino : Per l'Italia è andata male, ma la ATP Cup mi è piaciuta un bel po'. Medvedev-Berrettini e Auger Aliassime-Zverev di oggi gran bei match - voceditalia : Tennis: Italia sconfitta, Russia avanti nella Atp Cup -