A che ora inizia la Messa dell’Epifania 2022 con Papa Francesco: orario inizio su Rai 1 e Canale 5 (Di giovedì 6 gennaio 2022) A che ora inizia la Messa dell’Epifania di oggi, 6 gennaio 2022, con Papa Francesco? Appuntamento dalla Basilica di San Pietro a Roma oggi, giorno della Befana, dalle ore 10 del mattino. Una festività molto importante che chiude il periodo natalizio. A presiedere la Santa Messa dalla Basilica di San Pietro è Papa Francesco. Appuntamento dunque alle ore 10. La diretta della celebrazione è su Rai 1, a cura del Tg1, ma anche su Canale 5 e Tv2000. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta. A seguire, alle 12, il Pontefice reciterà l’Angelus. Epifania: significato e cosa si festeggia Abbiamo visto a che ora inizia la Messa di oggi, 6 gennaio 2022, con ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 6 gennaio 2022) A che oraladi oggi, 6 gennaio, con? Appuntamento dalla Basilica di San Pietro a Roma oggi, giorno della Befana, dalle ore 10 del mattino. Una festività molto importante che chiude il periodo natalizio. A presiedere la Santadalla Basilica di San Pietro è. Appuntamento dunque alle ore 10. La diretta della celebrazione è su Rai 1, a cura del Tg1, ma anche su5 e Tv2000. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta. A seguire, alle 12, il Pontefice reciterà l’Angelus. Epifania: significato e cosa si festeggia Abbiamo visto a che oraladi oggi, 6 gennaio, con ...

Advertising

chedisagio : Ora mi aspetto che gli altri tennisti, tutti insieme, annuncino che non sfideranno @DjokerNole. Se li vinca da sol… - borghi_claudio : Leggo alcuni post speranzosi che dicono che il Parlamento francese ha bocciato il supergreenpass. Purtroppo non è a… - RobertoBurioni : Il padre di Djokovic 'Se non lo lasciano andare entro mezz'ora, ci raduneremo per strada' Se vi chiedete da chi il… - massimo4951 : RT @francycognato: Rubens dopo 14 anni di rifugio ha deciso che era arrivata l'ora di lasciare questo mondo che con lui non è stato per nul… - VincenzoOrab96 : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Il giudice Anthony Kelly ha anche avvertito gli organizzatori degli Open d’Australia che non è detto comunque c… -