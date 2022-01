(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Ordine” ai cittadini “di porre in essere ogni attenzione al fine di evitare di avere necessità del medico”. È il contenuto di una singolare efirmata ieri da Carlotta Opizzi, sindaco di, piccoloappenninico dell’alta Valnure, nel Piacentino al quale - assieme a quello di Ottone, in alta Valtrebbia, l’Ausl ha recentemente tolto il servizio di guardia medica.Ne dà notizia il quotidiano Libertà, riferendo della battaglia che i sindaci dei due comuni stanno sostenendo con l’azienda sanitaria per riavere il presidio. “A Ottone oggi contiamo 15 contagi da Covid” spiega il sindaco di Ottone Federico Beccia. Mentre la collega diha firmato sostenuta da tutta l’amministrazione l’ineditain cui “vieta di”. ...

Advertising

HuffPostItalia : 'Vietato ammalarsi'. L'ordinanza provocatoria di un Comune di Ferriere - antospadacc : Ferriere, manca il medico e il sindaco firma l’ordinanza «Vietato ammalarsi» - Ansa_ER : Manca medico, Comune fa ordinanza sfida 'vietato ammalarsi'. A Ferriere nel Piacentino, la battaglia contro l'Ausl… - IlFattoNisseno : Italia, manca medico: Comune fa ordinanza sfida ‘vietato ammalarsi’ - Nutizieri : Ferriere, manca il medico e il sindaco firma l’ordinanza «Vietato ammalarsi» -

Ultime Notizie dalla rete : Vietato ammalarsi

Mentre la collega di Ferriere ha firmato sostenuta da tutta l'amministrazione l'inedita ordinanza in cui "vieta di". Intanto la raccolta di firme online su Change.org per chiedere che venga ...". Messo nero su bianco, con ordinanza firmata, protocollata (e postata). Il contenuto provocatorio delle nuove disposizioni comunali arrivano dal sindaco di Ferriere (Piacenza) ...“Ordine” ai cittadini “di porre in essere ogni attenzione al fine di evitare di avere necessita’ del medico”. E’ il contenuto di una singolare e provocatoria ordinanza firmata ieri da Carlotta Opizzi, ...Mentre la collega di Ferriere ha firmato sostenuta da tutta l'amministrazione l'inedita ordinanza in cui "vieta di ammalarsi". Intanto la raccolta di firme online su Change.org per chiedere che venga ...