Tutte le novità di AMD all’evento livestream 2022 Product Premiere

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) In occasione dell’evento, Il CEO di AMD Dr. Lisa Su ha annunciato svariatenel mondo Hardware Al CES, AMD ha presentato le sue nuove CPU mobile Ryzen 6000, basate su un processo Zen 3+ a 6nm, ma la veraè l’introduzione della grafica integrata RDNA 2. Durante l’evento Lisa Su ha ampiamente spiegato di come le nuove CPU mobile saranno in grado di gestire la maggior parte dei giochi AAA in 1080p, con prestazioni di gioco più di due volte più veloci della grafica Radeon della generazione precedente. Con un consumo indicato con il 30% in meno rispetto alle precedenti Gen. La nuova famiglia di processori sarà guidata dal capolista Ryzen 9 6980HX, composto da 8-core/16-thread, un processore che può raggiungere fino a ...