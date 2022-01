SOTTOTITOLI Djokovic agli Australian Open | il Primo Ministro Morrison | In regola o torna a casa

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Canberra, 05 gennaio 2022 "Chiunque entri in Australia deve avere i requisiti. Quandoarriverà, credo non manchi molto, dovrebbe fornire una spiegazione plausibile se non fosse vaccinato. ...

AGI/Vista - "Chiunque entri in Australia deve avere i requisiti. Quando Djokovic arriverà, credo non manchi molto, dovrebbe fornire una spiegazione plausibile se non fosse vaccinato. Aspettiamo e vedi ...