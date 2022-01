Nuova specie animale scoperta su ghiacciaio Calderone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una specie animale Nuova per la scienza, che appena scoperta è già a forte rischio di estinzione. Si tratta di una specie appartenente ai collemboli, piccoli animali simili a insetti a cui ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Unaper la scienza, che appenaè già a forte rischio di estinzione. Si tratta di unaappartenente ai collemboli, piccoli animali simili a insetti a cui ...

Nuova specie animale scoperta su ghiacciaio Calderone - Cronaca Agenzia ANSA

GRAN SASSO: SPECIE SCONOSCIUTA DI PULCE DEI GHIACCIAI SCOPERTA SUL CALDERONE L’AQUILA – Una specie animale nuova per la scienza, che appena scoperta è già a forte rischio di estinzione. Si tratta di una specie appartenente ai collemboli, piccoli animali simili a insetti a cui ...

