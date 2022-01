Morbius | slittata ancora la data di uscita del film con Jared Leto

Leggi su 2anews

(Di giovedì 6 gennaio 2022), anticipazioni.ladidel, previsto per il 28 gennaio, dell’antieroe interpretato da. Arrivano le ultime anticipazioni dell’ultimodella Marvel,. Si tratta del quarto slittamento per ildi Daniel Espinosa con protagonistasul vampiro nemico di Spiderman. Il, previsto per il prossimo 28