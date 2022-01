È stato revocato l’obbligo di dimora a Rosalba Bisceglia, moglie del dirigente del ministero dell’Interno Michele Di Bari coinvolta in un’indagine sul caporalato in Puglia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La giudice per le indagini preliminari (gip) di Foggia ha revocato le misure cautelari che erano state disposte lo scorso dicembre per Rosalba Bisceglia, moglie del funzionario del ministero dell’Interno Michele Di Bari, coinvolta in un’inchiesta sul caporalato in Puglia. Leggi su ilpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La giudice per le indagini preliminari (gip) di Foggia hale misure cautelari che erano state disposte lo scorso dicembre perdel funzionario delDiin un’inchiesta sulin

