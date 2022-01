Coronavirus, impennata di casi nel Lazio: oltre 16.000 positivi, salgono ricoveri e terapie intensive (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono oltre 16.000 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. O meglio, i contagi sono 16.464 (ieri ne erano 9.377), ma salgono anche i ricoveri (+19) e le terapie intensive (+13). 14 i pazienti deceduti, 1209 i positivi, con i dati che continuano a preoccupare. E che, come ha affermato l’assessore D’Amato, sono destinati ad aumentare nei prossimi giorni. Coronavirus nel Lazio, D’Amato: ‘I casi aumenteranno’ E se ieri nel Lazio c’è stato un record di vaccini con oltre 63 mila somministrazioni, oggi il record è in un altro ‘settore’ e non è certo positivo. Sì, perché nella Regione c’è stato un boom di nuovi casi, contagi che sono destinati ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono16.000 i nuoviregistrati nelle ultime 24 ore nel. O meglio, i contagi sono 16.464 (ieri ne erano 9.377), maanche i(+19) e le(+13). 14 i pazienti deceduti, 1209 i, con i dati che continuano a preoccupare. E che, come ha affermato l’assessore D’Amato, sono destinati ad aumentare nei prossimi giorni.nel, D’Amato: ‘Iaumenteranno’ E se ieri nelc’è stato un record di vaccini con63 mila somministrazioni, oggi il record è in un altro ‘settore’ e non è certo positivo. Sì, perché nella Regione c’è stato un boom di nuovi, contagi che sono destinati ad ...

