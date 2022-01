Clizia Incorvaia finalmente ce l’ha fatta: i fan gioiscono con lei (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una bella notizia per Clizia Incorvaia che, finalmente, ce l’ha fatta, dopo il brutto periodo appena trascorso. Clizia Incorvaia-AltranotiziaLa conosciamo tutti per la sua bellezza eterea e, soprattutto, non è nuova alle cronache rosa. Ex di Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, da cui ha ha avuto una figlia, è rimbalzata su diversi rotocalchi per il presunto flirt con l’attore Riccardo Scamarcio nonché migliore amico del cantante. Attualmente è felicemente fidanzata con Paolo Ciavarro, figlio d’arte dei due attori Massimo ed Eleonora Giorgi, da cui sta aspettando un bambino. In quest’ultimo periodo, c’è stata grande preoccupazione e tensione per lei e la sua famiglia a causa del Covid, visto lo stato interessante in cui versa ma, per ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una bella notizia perche,, ce, dopo il brutto periodo appena trascorso.-AltranotiziaLa conosciamo tutti per la sua bellezza eterea e, soprattutto, non è nuova alle cronache rosa. Ex di Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, da cui ha ha avuto una figlia, è rimbalzata su diversi rotocalchi per il presunto flirt con l’attore Riccardo Scamarcio nonché migliore amico del cantante. Attualmente è felicemente fidanzata con Paolo Ciavarro, figlio d’arte dei due attori Massimo ed Eleonora Giorgi, da cui sta aspettando un bambino. In quest’ultimo periodo, c’è stata grande preoccupazione e tensione per lei e la sua famiglia a causa del Covid, visto lo stato interessante in cui versa ma, per ...

