VIDEO / Fedez e il test dei sapori: il risultato è un disastro (Di martedì 4 gennaio 2022) Fedez, positivo al Covid, si è sottoposto al test dei sapori preparato dalla moglie Chiara Ferragni. E non ne azzecca uno... Leggi su golssip (Di martedì 4 gennaio 2022), positivo al Covid, si è sottoposto aldeipreparato dalla moglie Chiara Ferragni. E non ne azzecca uno...

Advertising

nugellae : @eliscrivecose il video di fedez era ovunque ed è andato non mi frega niente gianni ci va punto - annetteakuma : RT @GabrielDeGaetan: Il caso #Fedez mi ha ricordato che certe cose in questo paese non cambiano mai. Una di queste è la censura #Rai. Troi… - SanremoAncheNoi : RT @RollingStoneita: Morandi a rischio squalifica. In un video di backstage diffuso sui social e poi cancellato si ascolta un’anteprima di… - EnricaMaina : FEDEZ CONTRO RAI:IL VIDEO DELLA CHIAMATA! NO ALLA CENSURA. - EnricaMaina : J-AX & Fedez - Vorrei ma non posto (Official Video) -