Usa, record di contagi: un milione in un giorno. Cdc passo indietro sulla quarantena per asintomatici (Di martedì 4 gennaio 2022) Oltre un milione di contagi negli Stati Uniti dopo le festività di fine anno. La variante Omicron si abbatte sul Paese facendo raggiungere un numero altissimo di casi nella sola giornata di lunedì: il doppio rispetto a quattro giorni fa e il quadruplo in poco più di una settimana. È questo il quadro dell'emergenza sanitaria statunitense che ci restituisce la Johns Hopkins University. Secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, i dati potrebbero essere persino sottostimati, non tenendo conto dei tantissimi americani che oramai si affidano ai test anti Covid fai da te utilizzati in casa. Una situazione allarmante che ha costretto i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) a rivedere i requisiti di quarantena. Tutto questo a meno di una settimana da quando lo stesso centro aveva deciso di allentare le misure di ...

